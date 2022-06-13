Filmlerin ve dizilerin çekim hataları

Haberler | 13.06.2022 - 16:29

Hababam Sınıfı'ndan Mad Max'e, Yüzüklerin Efendisi'nden Star Wars'a birçok yapımın kusurlu sahneleri dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Bazıları sinemada görsel ve teknik bir devrim yaratan, milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen sinema şaheserleri bile aslında tamamen kusursuz değil. İşte kare kare film ve dizi hataları...

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 1

Hababam Sınıfı Tatilde

Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

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Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 3
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 4
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 5
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 6

Üçkağıtçı

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'Üçkağıtçı' filminde sahneler arasında Sabahat Işık'ın kıyafeti değişiyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 7
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 8
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 9
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 10

Gerçek Kötüler (Suicide Squad)

Harley aynı anda hem silahını seçip hem kıyafetini değiştirip hem de saçını boyama yeteneğine sahip biri olarak seyirci karşısında.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 11

Star Wars: Güç Uyanıyor

Filmin kahramanının kıyafetinde dikkatlerden kaçan değişim. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 12

Gülşah Küçük Anne

1976 yapımı filmde Ayşen Gruda eve girdiği zaman arka aynadan yansıyan kameraman kadraja giriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 13
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 14
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 15

Yenilmezler

Thor etrafındanki her şeyi yerle bir ederken, bir otomobilin tamponu mucizevi bir şekilde tamir oluveriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 16

Tarkan Viking Kanı

Filmdeki denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda gerçekleştirildi.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 17
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 18

Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 19
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 20
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 21
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 22
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 23
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 24

Alacakaranlık

Kamera, görünmez olmayı başaramamış. Camdan yansıması dikkatli gözlerden kaçmıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 25

Soysuzlar Çetesi

Alman askerin arması bir sonraki sahnede uçup gidiyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 26

Avatar

Jake, kapsülden çıkarken yanında tekerlekli sandalye görünmüyor ancak sonraki sahnede birden yanında beliriyor. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 27

Terminatör 2: Kıyamet Günü

Filmin başlarında John'un ceketi kurşunlardan delik deşik olmuşken kısa bir süre sonra yenilenmiş görünüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 28

Terminatör 2: Kıyamet Günü

Köprüden düşen kamyonun camın kırık halinden sonra yeniden çatlak bir şekilde yerine gelmesi dikkat çekici.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 29

Sultan

Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında görülüyor. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 30
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 31
Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 32
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Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 34
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Sınırsızlar Kulübü

Film 1985 yılında geçiyor. Ancak duvarda 2011 yapımı Lamborghini Aventador otomobil posteri var. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 36

Titanik

İki ayrı Titanik gemisi varmış gibi görünüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 37

İbo ile Güllüşah

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

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Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 39
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Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

Modern zamanlardan bir kişi araya kaynamış gibi.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 43

Olağan Şüpheliler

Uçak dört motorluyken birden iki motor kayboluyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 44

Sakar Şakir

Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 45
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Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 49

Ted

Ana karakter John telefonu ters tutarak konuşuyor ama bu onun iletişim kurmasını engellemiyor. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 50

Star Wars

Sağdaki stormtrooper'ın boyu hesap edilmemiş. Dikkatli bakınca başını çarptığı anlaşılıyor. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 51

Yaratık

Kane bir sahnede özel bir başlık giymişken bir sonraki sahnede başlık uçmuş görünüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 52

Mad Max: Fury Road

Silahlar değişiyor. Yönetmen, hangi silahın daha görkemli olacağını karar verememiş gibi...

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 53

Marie Antoinette

Film, 18. yüzyılda geçiyor. Anlaşılan o dönemde de spor ayakkabılar popülerdi!

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 54

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi

John ve Kate'in indiği beyaz uçağın numaraları art arda gelen sahnelerde birbirini tutmuyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 55

Deadpool

Deadpool karakteri çizim yaparken, kağıtta, "Merhaba, Ben Francis!" yazsa da sonraki sahnede yazı, "Merhaba, Ben Deadpool"a dönüşüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 56

Bay ve Bayan Smith

Filmlerde, farklı sahnelerde araç değişiklikleri görülebiliyor. Ancak bu filmde dikkatli seyirciler beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Otomobilin koltuğu aynı sahnede mucizevi bir şekilde değişiverdi.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 57

Evde Tek Başına

Görünüşe göre Kevin, koşarken pantolonunu değiştirebiliyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 58

Not: Seni Seviyorum

Duvardaki tabloya dikkat! 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 59

Aşk Her Yerde

Kravattaki puantiyeler birden yok oluyor. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 60

The Big Bang Theory

Noel hediye sepetinin rengi sihirbaz eli değmiş gibi değişiveriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 61

Transformers: Yenilenlerin İntikamı

Bir başka otomobil değişimi sunroof'lu araçta göze çarpıyor. 

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 62

Now You See Me 2

Walter gelmeden hemen önce birileri malzemelerin üzerini örtmüş gibi görünüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 63

Gladyatör

Gladyatör'de, Maximus'u yakalayanlar ona "Spaniard (İspanyalı)" lakabı takmışlardı. Ancak bu terim, 14. yüzyıla kadar kullanılmadı. Film, 180 yılını anlatıyordu. Kelimenin kullanılmasına daha 1000 yıldan fazla süre vardı.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 64

Geleceğe Dönüş

Marty'nin çaldığı gitar Gibson ES-335'ti. Bu gitar modeli 1958 yılında çıktı. Söz konusu sahne 1955 yılında geçiyordu.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 65

Truva

Paris zaman zaman gösterişli bir güneş şemsiyesi kullanıyor. Fakat, o yıllarda böyle bir şemsiye kullanılmazdı. Yunanlılar, en az 800 yıl sonra şemsiyeyle tanıştı.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 66

Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)

Bir sahnesinde, Frank'in arkasında kısa süreliğine FedEx logosu görülüyor. FedEx 1971'de kuruldu, o logo ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Film ise 1960'ların başını anlatıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 67

Kefaret (Atonement)

Filmde Robbie, ünlü La Bohème kaydını dinliyor. Dinlediği kayıt 1956'da çıktı. Sahnenin geçtiği zaman ise 1930'lardı.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 68

Yeşil Yol (The Green Mile)

John Coffey, elektrikli sandalye ile idam edildi. Louisiana eyaleti, hikayenin geçtiği yıldan beş yıl sonra elektrikli sandalyeyi kullanmaya başladı.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 69

Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption)

Andy Dufresne, 1965 yılında hapisten çıkıyor ama 1969 model Pontiac GTO kullanıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 70

Cesur Yürek (Braveheart)

William Wallace kilt giyiyor. William Wallace 1300 yılı civarında yaşıyordu. Kiltler, İskoçya'da 16. yüzyıla kadar giyilmedi.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 71

Robin Hood: Hırsızlar Prensi

Robin'in arkadaşı Azeem ona bir teleskop gösteriyor.  Film 1194'te geçiyor; teleskop, 17. yüzyılın başlarında icat edildi.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 72

Matrix

Neo köşeye sıkışmış ama güneş gözlüğündeki yansımada sandalyede oturuyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 73

Olağan Şüpheliler

Kamera diğer açıdan gösterdiğinde uçağın motor sayısı değişiyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 74

Ön camdaki balyoz darbesi dışardan bakıldığında ortada içerden bakıldığında solda gözüküyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 75

Gladyatör

Dumanı sağlayan gaz bombası at arabasının arkasında görülebiliyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 76

Harry Potter ve Felesefe Taşı

Harry bir anda yer değiştiriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 77

Lucius Malfoy'un peruğunun altından aktörün saçı gözüküyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 78

Geçmişi Olmayan Adam

Deniz Piyadesi'nin ilk karelerde düşen şapkası tekrar beliriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 79

Aynı sahne fakat saat farklı bileklerde.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 80

Yüzüklerin Efendisi

Frodo'nun yarası yer değiştiriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 81

Titanic

Geminin bazı parçaları yok oluyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 82

Rose Jack'in eline balta ile vuruyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 83

Terminatör 2

Aynı otomobilde farklı plakalar var.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 84

Silah ateşlenmeden kafada delik açılıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 85

Kod Adı Kılıçbalığı

Yolcu koltuğu kafalığı kendiliğinden yükseliyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 86

Otomobil patlamadan önce aracın içindeki kukla gözüküyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 87

Örümcek Adam

İlk sahnede kavga sırasında pencere kırılıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 88

Ardından gelen sahnedeyse pencere sağlam gözüküyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 89

Yıldız Savaşları

Soldaki stormtrooper ateş etmeye başlıyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 90

Bu arada sağdaki stormtrooper dengesini kaybederek düşüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 91

Amerikan Pastası

Kadın oyuncunun elinde mavi bir bardak var.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 92

Bardak bir sonraki sahnede şeffaf oluyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 93

The Rocky Horror Picture Show

Bu kült müzikalde bile hatalar var.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 94

The Rocky Horror Picture Show

Saksofon çalan oyuncunun serçe parmağındaki yüzük kaybolup tekrar beliriyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 95

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi

İlk karede bir uçak gözüküyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 96

Sonraki karede uçağın numarası değişiyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 97

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

Arkada çekim ekibinden biri gözüküyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 98

Ocean's 11

Brad Pitt ilk karede elinde bir kadeh tutuyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 99

Sonraki karede kadeh tabağa dönüşüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 100

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Pippin'in elleri bağlı.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 101

Sonraki sahnede eller kendiliğinden çözülüyor.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 102

Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir'in, Nefes'e sarıldığı sahnede, Nefes'in atleti görünürken bir sonraki sahnede iç çamaşır ile kalması dikkatlerden kaçmadı.

Filmlerin ve dizilerin çekim hataları - 103

Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için plan yaptı. Nefes'i içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı.
Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletli olduğu gözüktü. Daha sonra ise Nefes'in, bir sonraki devam sahnesinde iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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