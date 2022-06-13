Filmlerin ve dizilerin çekim hataları

Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için plan yaptı. Nefes'i içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı.

Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletli olduğu gözüktü. Daha sonra ise Nefes'in, bir sonraki devam sahnesinde iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.