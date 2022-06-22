'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin oyuncu kadrosu açıklandı

Usta sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' ifilmiyle beyazperdeye geliyor. Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in senaryosunu yazdığı, müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen’in üstleneceği filmi Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki yönetiyor. İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya’da çekilecek filmin görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin, Kostüm Tasarım Sorumlusu Baran Uğurlu.