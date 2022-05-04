Gaziantep Karkamış kazıları tarihe ışık tutuyor

Bir diğer önemli buluntu ise Anadolu’da ilk kez karşılaşılan bir çömlek üzerinde boya ile çizilmiş “Kentin İdarecisi, X-patu” yazan Anadolu Hiyeroglifli yazıttır. Kazıların 2020 sezonu sırasında yine aynı döneme ait 100 civarında kil mühürlemeden kapı mühürlemek için kullanılmış olan biri “Mühür (Evi) Beyi” Zinni adında görevlinin muhteşem silindir mührünün baskılarını taşımaktadır. Ayrıca aynı alanın MÖ. 1100 civarı “Karanlık Çağ” olarak anılan Demir Çağı I döneminde idari işlevini sürdürdüğünü keşfedildi. Bu dönemde nadir karşılaşılan Anadolu Hiyeroglif Yazılı mühür baskıları da içeren 100 civarında mühürleme bulundu.