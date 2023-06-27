Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek
Dijital platformların artışıyla birlikte sinema salonlarına olan ilgi giderek azaldı. Yüksek bütçeyle çekilen gişe filmleri, izleyiciyi salonlara çekmeyi başarsa da sinema eski ihtişamından oldukça uzak. Ancak yakın zamanda vizyona girecek olan dört film, dengeleri değiştirebilir. Yılın merakla beklenen filmleri arasındaki gişe savaşlarında, galibin kim olacağı ise merak konusu...
YENİ INDIANA JONES YOLDA
Başrollerinde Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies ve Toby Jones gibi isimlerinde yer aldığı yeni Indiana Jones filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı" 30 Haziran'da vizyona giriyor.
Kült serinin yeni filmi, yılın en merakla beklenen yapımları arasında. Gişede yüksek bir hasılat elde etmesi beklenen filmin rakipleri ise sıraya dizildi demek yanlış olmaz.