Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek

Dijital platformların artışıyla birlikte sinema salonlarına olan ilgi giderek azaldı. Yüksek bütçeyle çekilen gişe filmleri, izleyiciyi salonlara çekmeyi başarsa da sinema eski ihtişamından oldukça uzak. Ancak yakın zamanda vizyona girecek olan dört film, dengeleri değiştirebilir. Yılın merakla beklenen filmleri arasındaki gişe savaşlarında, galibin kim olacağı ise merak konusu...

Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek - 1

YENİ INDIANA JONES YOLDA

Başrollerinde Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies ve Toby Jones gibi isimlerinde yer aldığı yeni Indiana Jones filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı" 30 Haziran'da vizyona giriyor.

Kült serinin yeni filmi, yılın en merakla beklenen yapımları arasında. Gişede yüksek bir hasılat elde etmesi beklenen filmin rakipleri ise sıraya dizildi demek yanlış olmaz.

N-LIFE HABERLERİ

Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek - 2

GÖREVİMİZ TEHLİKE 7

Tom Cruise'un başrolünde olduğu "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmi 14 Temmuz'da sinemalarda.

İnsanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt’ın hikayesini konu alan film, kamera arkası görüntüleri ve Tom Cruise'un aksiyon dolu sahneleriyle beklentiyi artırdı.

Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek - 3

BARBIE NASIL OLACAK?

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi ise , 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Margot Robbie'nin Barbie'yi Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandırdığı film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları konu alıyor.

Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek - 4

OPPENHEIMER

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer", usta yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyor.

"Barbie" ile aynı gün vizyona girecek olan film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alıyor.

Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek - 5

REKABET ARTACAK

Önümüzdeki bir ay içinde vizyona girecek olan bu dört filmin, sinema salonlarını doldurması bekleniyor.

Ancak yüksek bütçelerle çekilen bu filmlerin, aynı anda vizyonda olması rekabeti artıracak. Rakibine yenilen yapımlar ise gişede hedeflediği başarıya ulaşamayacak. 

Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek - 6

"KALİTE BELİRLEYİCİ OLACAK"

Variety'ye konuşan sinema sahibi Armanda Daiguillon, "Kalite belirleyici olacak. Her şey iyi olacak gibi görünüyor. Ama filmler yeterince iyi değilse, herkes filmlerin dijital platformlara düşmesini bekleyecek" ifadelerini kullandı.

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