Gişe savaşları başlıyor: Dört büyük film izleyiciyi bölecek

YENİ INDIANA JONES YOLDA

Başrollerinde Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies ve Toby Jones gibi isimlerinde yer aldığı yeni Indiana Jones filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı" 30 Haziran'da vizyona giriyor.



Kült serinin yeni filmi, yılın en merakla beklenen yapımları arasında. Gişede yüksek bir hasılat elde etmesi beklenen filmin rakipleri ise sıraya dizildi demek yanlış olmaz.