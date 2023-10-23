Gişede Taylor Swift ile Leonardo DiCaprio kapışması (20-22 Ekim ABD gişesi)
Taylor Swift'in turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour" ile Martin Scorsese'nin yönettiği Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro başrollü "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) gişede kapışıyor. Taylor Swift filmi, ikinci haftasında ABD gişesinde hala bir numarada olsa da "Dolunay Katilleri" ilk haftasında dünya çapında aldığı 21 milyon dolarlık ve ABD'deki 23 milyon dolarlık hasılatla global gişede Swift'i geçti, birinci oldu. İşte 20-22 Ekim hafta sonunda ABD'de en çok izlenen filmler ve hafta sonu hasılatları...
10. Dehşetin Yüzü 2
887 bin dolar