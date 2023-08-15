Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Türkiye gişesinde yine zirvede. "Barbie" filmini geride bırakan Christopher Nolan imzalı film 83 bin 884 kişi tarafından izlendi. Tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu edinen "Meg 2: Çukur" ise 2. sırada yer aldı. İşte 10-13 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Rubinin Ailesi

3.400

N-LIFE HABERLERİ

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Ehl-i Cin: İntikam

4.907

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası

6.486

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Perili Köşk

6.852

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 5

6.  Mission Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

7.508

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş

9.492

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 7

4.Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

23.868

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Barbie

47.310

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Meg 2: Çukur

53.608

Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Oppenheimer

83.884

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