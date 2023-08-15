Gişenin zirvesindeki üç film yerini koruyor (10-13 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)
Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Türkiye gişesinde yine zirvede. "Barbie" filmini geride bırakan Christopher Nolan imzalı film 83 bin 884 kişi tarafından izlendi. Tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu edinen "Meg 2: Çukur" ise 2. sırada yer aldı. İşte 10-13 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
10. Rubinin Ailesi
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