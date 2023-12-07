Gladyatörler Kenti'nde çıkarılan "Dans Eden Musa" heykeli korumaya alındı

Milattan önce 2'nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne'nin kızları olan ilham perilerinden "Dans Eden Musa"nın, Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyalarının bilindiğine dikkati çeken Söğüt, şöyle konuştu:

"Günümüzde Roma Dönem kopyası heykelleri Perge, Rhodos ve Delos adasında bulunmuş ve bunun Helenistik Dönem'e ait orijinalinin nerede yapıldığı bilinmiyordu. Karia Bölgesi ve özellikle Stratonikeia Heykeltraşlığı ile ilgili detaylı çalışmalar yapan ve kitaplar yazan Prof. Dr. Ramazan Özgan, çalışmalarında bu heykelin orijinalinin Karia Bölgesi’ndeki kentlerden birisinde yapılmış olduğunu söylemişti ancak hangi kent olduğu bilinmiyordu. Heykelinin orijinalinin, Stratonikeia’da yapılmış olduğunu gösterdi. Böylece dünyanın farklı yerlerinde sadece Roma Dönemi kopyaları bulunan heykel, Stratonikeia'da bulundu ve Muğla Müzesi'nde sergilenecek."