Gladyatörler Kenti'nde çıkarılan "Dans Eden Musa" heykeli korumaya alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, korumaya alındı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor.