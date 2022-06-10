Göbeklitepe sergisi Galataport'ta

Ersoy, Taş Tepeler bölgesi için uluslararası arkeolojik enstitüleri, akademiler ve akademisyenlerin katıldığı Neolitik Çağ'la ilgili bir çalışma grubu oluşturulduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Hepsi görev almaya başlıyorlar yavaş yavaş ve bu yüz kilometrelik bir hat üzerine yayılmış olan Taş Tepeler keşif noktaları, birkaç sene içinde dünyanın en önemli arkeolojik keşfi olduğu bütün dünya insanlar tarafından kabul edilecek. O yüzden Türkiye açısından çok çok önemli. Biliyorsunuz Doğuş Grubu, Göbeklitepe'nin aynı zamanda sponsoru. Çok önemli bir sponsorluk bu. Kültürel faaliyetlerini desteklenmesi açısından çok da iyi bir örnek teşkil ediyor."