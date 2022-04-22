Google'dan Dünya Günü'ne özel doodle

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti.

Çevre sorunlarına büyük bir kamuoyuyla tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Yaklaşık 20 milyon kişinin katıldığı kutlamalarda, konferans ve sempozyumlar düzenlenmiş, çevresel sorunlara dikkat çekilerek, ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.