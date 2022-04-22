Google'dan Dünya Günü'ne özel doodle

Haberler | 22.04.2022 - 17:04
Google, 22 Nisan Dünya Günü'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir doodle hazırladı.
Google, iklim değişikliği konulu hazırladığı doodle ile her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nüne destek verdi.
22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü'nün ana temasını iklim değişikliği olarak vurgulayan Google, tasarımında 1986-2020 yılının görselini yayınlayarak dünya üzerindeki değişikliğe dikkat çekti.
'Bugün Dünya Günü. Google'ın iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğine göz atın' açıklamasının yer aldığı tasarımda, Google iklim değişikliği ile ilgili projelerine de yer verdi.
22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.
İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda John McConnell tarafından dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti.
Çevre sorunlarına büyük bir kamuoyuyla tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.
Yaklaşık 20 milyon kişinin katıldığı kutlamalarda, konferans ve sempozyumlar düzenlenmiş, çevresel sorunlara dikkat çekilerek, ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.
İklim değişiklikleri, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişikliklerdir.
İklim sistemi, içsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları vb. nedenlerden etkilenmektedir.
Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan Sanayi Devrimi sonrasında artmaya başlamıştır. İklim değişikliğinin iki büyük nedeni küresel ısınma ve soğumadır.
Küresel iklim değişikliğinin nedenleri, atmosfer (hava), hidrosfer (su), biyosfer (canlılık), litosfer (yer kabuğu) ve kriyosfer (buz tabakaları ve donmuş sular) olarak açıklanabilir.
Dünyadaki küresel iklim değişikliklerinin neredeyse hepsinin insan kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür.
Küresel iklim değişikliğine neden olan faktörler arasında tarım yerine tercih edilen alternatifler de sayılabilir.
Ağaçların kesilmesi ve toprakların ilaçlanması da olumsuz etkiler ve sonuçlar yaratır.
Öte yandan, sera gazlarının hem küresel iklim değişikliğine hem de küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir.