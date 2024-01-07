Görme engellilerden oluşan Ekip Moni üçüncü oyununu sahnelemeye hazırlanıyor
Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni", üçüncü oyunlarıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için provaları sürdürüyor.
"Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunuyla ilk kez 2022 Mayıs ayında izleyici ile buluşan, 12 kişinin bulunduğu "Ekip Moni", beğeni üzerine geçen yıl ocak ayında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda ikinci oyunları "Buz Dağı"nı sahneye koydu.
Tiyatro sahnesinin tozunu çok seven görme engelliler, üçüncü oyunları olan "Kastamonululaştıramadıklarımızdanmışçasına" için provalarını sürdürüyor.
Hulusi Sıvacı ile görme engelli oyunculardan Necati Korkmazer'in yönettiği oyunun provaları, Grand Moni Konferans Salonu'nda yapılıyor.