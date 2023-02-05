Grammy partisine ünlü akını

Bu gece sahiplerini bulacak 65. Grammy Ödülleri öncesi, yıldız isimlerin akın ettiği Grammy partisi düzenlendi. Müziğin en prestijli ödülleri dağıtılmadan önce düzenlenen partide Maneskin, Lizzo, Lil Wayn, Jennifer Hudson gibi isimler sahne aldı.

Grammy partisine ünlü akını - 1

Bu yıl 65'incisi düzenlenecek olan prestijli Grammy Ödülleri, bu gece Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak

Beyonce'nin dokuz kategoride adaylık kazanarak liderliği ele geçirdiği Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler arasında Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras ve Sam Smith yer alıyor.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin verileceği tören öncesi Beverly Hills'te parti düzenlendi. 

Grammy partisine ünlü akını - 2

Julie Greenwald ve Craig Kallman'ın onur ödülü aldığı geceye pek çok ünlü isim katıldı. 

Törende Maneskin, Lizzo, Lil Wayn, Jennifer Hudson gibi pek çok sanatçı sahne aldı. 

Grammy partisine ünlü akını - 3

2023 Grammy Ödülleri'nin provası niteliğindeki gecede ünlü isimler kırmızı halıda şıklıklarını gösterdi. İşte Grammy partisi kırmızı halısından ve geceden yansıyanlar...

2023 GRAMMY ADAYLARI

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Machine Gun Kelly

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Sharon Stone

Grammy partisine ünlü akını - 6

Lil Nas X

Grammy partisine ünlü akını - 7

Cardi B

Grammy partisine ünlü akını - 8

Tom Hanks ve Rita Wilson

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Demi Lovato

Grammy partisine ünlü akını - 10

Lizzo ve Myke Wright

Grammy partisine ünlü akını - 11

Jennifer Hudson

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H.E.R.

Grammy partisine ünlü akını - 13

Olivia Rodrigo

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Paris Hilton

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Demi Lovato ve Jutes

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Adrien Brody ve Georgina Chapman

Grammy partisine ünlü akını - 17

Machine Gun Kelly ve Avril Lavigne

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Paris Hilton ve Carter Reum

Grammy partisine ünlü akını - 19

Janelle Monae

Grammy partisine ünlü akını - 20

Wiz Khalifa

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Grammy partisine ünlü akını - 23

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