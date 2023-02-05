Grammy partisine ünlü akını

Bu yıl 65'incisi düzenlenecek olan prestijli Grammy Ödülleri, bu gece Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak

Beyonce'nin dokuz kategoride adaylık kazanarak liderliği ele geçirdiği Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler arasında Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras ve Sam Smith yer alıyor.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin verileceği tören öncesi Beverly Hills'te parti düzenlendi.