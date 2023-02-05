Grammy partisine ünlü akını

Bu yıl 65'incisi düzenlenecek olan prestijli Grammy Ödülleri, bu gece Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak
Beyonce'nin dokuz kategoride adaylık kazanarak liderliği ele geçirdiği Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler arasında Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras ve Sam Smith yer alıyor.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin verileceği tören öncesi Beverly Hills'te parti düzenlendi.
Julie Greenwald ve Craig Kallman'ın onur ödülü aldığı geceye pek çok ünlü isim katıldı.
Törende Maneskin, Lizzo, Lil Wayn, Jennifer Hudson gibi pek çok sanatçı sahne aldı.
2023 Grammy Ödülleri'nin provası niteliğindeki gecede ünlü isimler kırmızı halıda şıklıklarını gösterdi. İşte Grammy partisi kırmızı halısından ve geceden yansıyanlar...
Machine Gun Kelly
Sharon Stone
Lil Nas X
Cardi B
Tom Hanks ve Rita Wilson
Demi Lovato
Lizzo ve Myke Wright
Jennifer Hudson
H.E.R.
Olivia Rodrigo
Paris Hilton
Demi Lovato ve Jutes
Adrien Brody ve Georgina Chapman
Machine Gun Kelly ve Avril Lavigne
Paris Hilton ve Carter Reum
Janelle Monae
Wiz Khalifa