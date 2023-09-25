Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı

Hollywood senaristleri 2 Mayıs'tan bu yana grevdeydi. Oyuncular da maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurarak, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ve stüdyolar ile adil bir anlaşmaya varılamadığı için temmuz ayında greve katılmıştı. Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.



Yazarlar ve oyuncuların grevi, Hollywood'da yapımları 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına getirdi.