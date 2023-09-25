Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı
Hollywood'da senaristlerin neredeyse 150 gündür sürdürdüğü ve sektörü durma noktasına getiren grevi bitiyor. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) grevbi sona erdirecek anlaşma yaptı.
Hollywood'da tam 146 gündür süren maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi grevi sona eriyor! Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) sonunda anlaştı.
İki birlik arasında, grevi sona erdirecek üç yıllık geçici bir anlaşma imzalandığı öğrenildi.