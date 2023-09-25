Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı

Hollywood'da senaristlerin neredeyse 150 gündür sürdürdüğü ve sektörü durma noktasına getiren grevi bitiyor. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) grevbi sona erdirecek anlaşma yaptı.

Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı - 1

Hollywood'da tam 146 gündür süren maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi grevi sona eriyor! Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) sonunda anlaştı.

İki birlik arasında, grevi sona erdirecek üç yıllık geçici bir anlaşma imzalandığı öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı - 2

Anlaşma, dört gün süren yoğun görüşmelerin ardından geldi. Görüşmelerde tüm detayların gözden geçirildiği, sözleşmenin ayrıntılı baskısının, içerik üretiminde üretken yapay zekanın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar ve hükümler içerdiği belirtildi.

Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı - 3

Anlaşma metninin yazılmasının ardından WGA üyelerinin onay için oy kullanması gerekecek. Anlaşmanın ayrıntıları henüz basınla paylaşılmadı.

Yazarların grevinin sona ermesi haberi, stüdyoların 23 Eylül Cumartesi gecesi "en iyi ve son" tekliflerini sunmalarının ardından geldi.

Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı - 4

OYUNCULAR DA GREVİ BİTİREBİLİR

Variety dergisi ve diğer önemli eğlence dünyası yayın organları, yazarlar grevinin sona ermesinin Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu'na (SAG-AFTRA) bağlı oyuncuların grevinin de sona ermesi için bir adım olacağı görüşünde.

Grevdeki Hollywood yazarları anlaşmaya vardı - 5

Hollywood senaristleri 2 Mayıs'tan bu yana grevdeydi. Oyuncular da maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurarak, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ve stüdyolar ile adil bir anlaşmaya varılamadığı için temmuz ayında greve katılmıştı. Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Yazarlar ve oyuncuların grevi, Hollywood'da yapımları 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına getirdi.

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