Guinness Dünya Rekorları 'dünyanın en popüler müzisyenlerini' sıraladı

6. ED SHEERAN

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Spotify'da aylık 77,5 milyon dinlenme ile 6. sırada yer alıyor.