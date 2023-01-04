Güner Özkul babası Münir Özkul'u anlattı: Babam parayı hiç düşünmeyen bir insandı

"BABAM PARAYI HİÇ DÜŞÜNMEYEN BİR İNSANDI"

Hem Münir Özkul'un hem de Suna Selen'in dakik insanlar olduğuna dikkati çeken Güner Özkul, babasının kendisiyle geçirdiği vaktin ablası ve ağabeyine göre daha çok olduğunu söyledi.

Münir Özkul'un "Hababam Sınıfı" filmindeki rolü teklif edildiğinde "15 yıldan sonra ilk defa başrole benzer bir rol geldi" diyerek, kendisine haber verdiğini aktaran Güner Özkul, şu bilgileri verdi:

"'Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' diye bir oyunu var, oradaki öğretmen rolünü verdiler' dedi. 'Kaç lira alacaksın baba?' dedim. 'Bilmem, sormayı unuttum' diye karşılık verdi. Para hiç umurunda değildi. O kadar heyecanlanmış ve mutlu olmuş ki. Babam parayı hiç düşünmeyen bir insandı. 1992'de mankenlik yaptığım yıllarda bir arkadaşımdan aldığım borçla Cihangir'de bir bahçe katı aldım. Bu benim için önemli bir şeydi. 'Baba, ben ev aldım' diyerek yanına gittim. 'Ne gerek vardı kızım?' dedi. Böyle bir anlayışı vardı."

"İzleyicilerin birçoğu babamı sinemadaki 7-8 filmiyle biliyor. O, 7-8 film, 7-8 bin film etkisinde bir döneme damgasını vuran yapımlar. O filmlerden önce babam tiyatroda bir devmiş" diyen Özkul, şöyle devam etti:

"Kimse artık bilmiyor. Çünkü tiyatro üretildiği anda tüketilen bir şey olduğu için belki ufak tefek fotoğraf ya da birkaç parça kaset bulunabilir ama hani bunun dışında bunu değerlendirebilecek ve hakkını verebilecek bir seyirci yok. Çünkü babamı en son sahnede seyreden kesim artık 60 yaşın üstünde. Dolayısıyla gençler onu filmleriyle ancak bilebiliyorlar."