Guy Ritchie’in Henry Cavill başrollü filminin Türkiye çekim programında değişiklik yok

Guy Ritchie, Jason Statham ile Hugh Grant’ın başrollerinde olduğu ‘Servet Operasyonu’nun bir bölümünü 2021’de Antalya’da çekmişti. Ritchie, yeni filmi ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın da bir bölümünü Antalya’da çekecek.