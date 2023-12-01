Haftanın filmleri (1 Aralık 2023)

DİLEK

Haftanın bir diğer animasyon filmi Dilek (Wish), içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor. Asha, her dileğin gerçekleşebileceği bir krallık olan Rosas'ta yaşar. Bir çaresizlik anında bir dilek tutar ve buna Yıldız adı verilen sonsuz enerjiye sahip kozmik bir güç tarafından yanıt verilir. Yıldız ve Asha birlikte Rosas’ın hükümdarı Kral Magnifico’yla çetin bir mücadele içine girer ve kararlı bir kişinin arzusunun yıldızların büyüsüyle birleştiğinde harikalar yaratabileceğini kanıtlanmış olur…