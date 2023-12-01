Haftanın filmleri (1 Aralık 2023)
Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya, üçü yerli 6 film vizyona girecek.
ÖLÜMLÜ DÜNYA 2
Ölümlü Dünya serisinin devam filmi Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediniyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Ancak aile, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokmak zorunda kalır ve son bir vurgun yapmaya kalkışırlar.