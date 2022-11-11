Haftanın filmleri (11 Kasım 2022)

Black Panther: Yaşasın Wakanda

Lupita Nyong'o, Angela Bassett ve Letitia Wright'in başrollerinde oynadığı, Ryan Coogler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, aksiyon ve macera türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Queen Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T'Challa'nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırdır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizecektir."