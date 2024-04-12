Haftanın filmleri (12 Nisan 2024)

VINCENT ÖLMELİ

Stephan Castang'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Vincent Ölmeli", sıradan bir hayat yaşayan adamın, ortada bir sebep yokken, tanıdığı tanımadığı herkesin kendisini öldürmeye çalışması sonucu yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Mathieu Naert'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde, hayatı boyunca hiç dikkati çekmeyen Vincent'ın yaşantısı, şiddet sarmalında alt üst olur ve genç adam bir bıçak sırtında sürekli herkesten kaçmak zorunda kalır.

Vincent karakterini Karim Leklou'nun canlandırdığı filmde, Vimala Pons, François Chattot, Jean-Remi Chaize ile Karoline Rose Sun başrolleri paylaştı.