Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 1

TAY 2: EBABİL TAKIMI

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali annesi Şiraz’ın izinden giderek ulak atı olmak olan Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur…

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 2

GECE YÜZÜŞÜ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Bryce McGuire’nin üstlendiği Gece Yüzüşü (Night Swim), kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadının hikayesini konu ediniyor. Dejeneratif bir hastalık nedeniyle erken emekliliğe zorlanan eski beyzbol oyuncusu Ray Waller, kaygılı eşi Eve, ergenlik çağındaki kızı Izzy ve küçük oğlu Elliot ile birlikte yeni bir eve taşınır. Evin arkasında bulunan havuz çocuklar için eğlenceli olacakken Ray için de bir fizik tedavi olanağı sağlayacaktır. Ancak onlar böyle düşünürken evin geçmişindeki karanlık bir sır, aileyi kaçınılmaz terörün derinliklerine sürükler.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 3

ADALETİN ELİ

Orlando Bloom, Andie MacDowell ve Garret Dillahunt’lı usta oyuncu kadrosuyla bizyona girecek Adaletin Eli (Red Right Hand), yaşadığı kasabayı ve ailesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Odim County'de yaşayan Cash, kısa bir süre önce yetim kalan Savannah'a bakarak sakin bir hayat geçirir. Ancak kasabayı yöneten kadın gangster Big Cat, Cash'i yeniden kendisini için çalışmaya zorlar. Ailesini ve kasabayı korumak için her şeyi yapmaya hazır olan, hatta öldürmeyi bile göze alan Cash için bu yolculuk gün geçtkçe zorlaşır. İyi ve kötü arasındaki çizgi bulanıklaştıkça Cash kendisini bir kabusun içerisinde bulur.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 4

AİLE ÇIKMAZI

Aile Çıkmazı, yıllar önce gittikleri Mısır’daki kazıda buldukları eserlerin sahte çıkmasıyla hayatları değişen bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Başarılı bir arkeolog olan Perihan, Mısır’da görevli olduğu kazıya kendisine yardımcı olması için kardeşi Fedai’yi de götürür. Ancak Fedai, ablasından gizli bir şekilde arkadaşı Ali Kemal’i de yanına alınca kıymetli hazinelerin akıbeti ikilinin insafına kalır. Ancak bir süre sonra Mısır müze müdürü El Sayed'den, Perihan'a bir telefon gelir. Yıllar önce kazıda bulunan eserlerin en değerlisinin sahte çıkmasıyla ailenin hayatı bambaşka bir hal alır…

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 5

KARA CİN LANETİ

Kara Cin Laneti, ölen annesinin üzerindeki lanetle mücadele etmek zorunda kalan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Altı yaşındayken amcasının istismarına maruz kalan İnci, yaşadığı travmaların ardından üniversiteye başladıktan sonra iki farklı persona geliştirir. Biri arkadaşları tarafından sevilen, derslerinde başarılı, içine kapalı bir personayken diğeri ise şeytani bir cine dönüştüğü ve dişiliğini ön plana çıkarıp erkekleri ağına düşüren ve onları katleden bir personadır. Yılların intikamını almaya karar veren İnci, kısa film çekmek için arkadaşlarıyla birlikte amcasının oteline gider. Orada tuhaf, paranormal olaylar, kayboluşlar ve cinayetler yaşanır. İnci, bir yandan ağına düşürdüğü erkekleri katlederken bir yandan da amcası için plan yapmaya başlar.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 6

MÜKEMMEL AİLE

Mükemmel Aile, kızlarının doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor. Zeynep, hayatının hiçbir anında yanında bulunmayan ailesine hamile olduğunu söylediği sitem dolu bir mesaj gönderir. Aile üyeleri, bunca zaman yalnız bıraksalar da doğumda onun yanında olmak isterler. Doğuma yetişebilmek için İstanbul'dan Antalya'ya doğru yola koyulan aile, yolculuk sırasında kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur. Geçmişte birbirlerini anlayamadıklarını fark eden aile üyeleri, bu süreçte kendi dünyalarındaki mutsuzluktan çıkıp, tek bir dünyada birbirlerine sarılarak Mükemmel Aile olmayı başarır.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 7

BANA BENİ ANLAT

Başrollerinde Cem Belevi, Hande Arısoy, Eren Pekgöz, Kahraman Sivri ve Cemal Hünal'ın yer aldığı film unutkanlık hastalığına yakalanan genç bir adamın hikayesini işliyor.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 8

SIR

Doğuş Arslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Cemal Aşkın Alpçetin, Ayşenur Vatansever ve Fırat Güner'in oynadığı film dram türünde.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 9

DEDEKTİF CONAN: SİYAH DEMİR DENİZALTI

Yuzuru Tachikawa'nın yönettiği Japon yapımı animasyon filmi bu hafta izleyiciyle buluşacak.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 10

NEANDRIA

Reha Erdem'in yönettiği film, antik bir kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı genç kadını anlatıyor.

Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 11

NİSAN

Erhan Ufak, Canan Nezirova ve Reşhat Kesemenli'nin oynadığı filmin yönetmen koltuğunda İbrahim Bülbül var.

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