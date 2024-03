Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

ADALETİN ELİ

Orlando Bloom, Andie MacDowell ve Garret Dillahunt’lı usta oyuncu kadrosuyla bizyona girecek Adaletin Eli (Red Right Hand), yaşadığı kasabayı ve ailesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Odim County'de yaşayan Cash, kısa bir süre önce yetim kalan Savannah'a bakarak sakin bir hayat geçirir. Ancak kasabayı yöneten kadın gangster Big Cat, Cash'i yeniden kendisini için çalışmaya zorlar. Ailesini ve kasabayı korumak için her şeyi yapmaya hazır olan, hatta öldürmeyi bile göze alan Cash için bu yolculuk gün geçtkçe zorlaşır. İyi ve kötü arasındaki çizgi bulanıklaştıkça Cash kendisini bir kabusun içerisinde bulur.