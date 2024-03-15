Haftanın filmleri (15 Mar 2024) Hangi filmler vizyona girdi?
Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak.
TAY 2: EBABİL TAKIMI
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali annesi Şiraz’ın izinden giderek ulak atı olmak olan Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur…