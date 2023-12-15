Haftanın filmleri (16 Aralık 2023)

Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girdi. Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un üstlendiği "Hayat" ile Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikonik karakterini yeniden beyazperdeye taşıyan "Wonka" filmi yılın merak edilen yapımlarında...

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 1

WONKA

Paul King yönetmenliğinde vizyona girecek Wonka, macera ve komediyi buluşturuyor. Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikonik karakterini merkezine alan film, mucit ve çikolata üreticisi Willy Wonka'nın gençliğine odaklanıyor. Willy Wonka’nın en büyük hayali kendi çikolata dükkanını kurmaktır.

Bunun için dünyanın dört bir yanını dolaşarak tekniğini geliştirir. Ancak güçlü çikolata karteli, eksantrik Wonka'nın önüne pek çok engel çıkarır. Kartelin izni olmadan hiçbir şey yapamayan Wonka, Küçük Noodle ve tuhaf Umpa Lumpaların desteği ile çikolatalarının insanlara ulaşması için her yolu dener.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 2

KEDİLER MÜZEDE

Fillmde her şey dünyanın en önemli başyapıtlarından biri olan Mona Lisa tablosunun müzeye getirilmesiyle başlar. Böyle bir sanat eserini çiğneyip, kemirmek müzede yaşayan tüm fare ve kemirgenlerin en büyük hayalidir. Ama asıl tehlike Mona Lisa’yı çalmak için gelen hırsızlardır. Kedi Vincent cesaretini toplayıp Leonardo Da Vinci’nin şaheseri olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını engellemeli ve müzenin namını koruyabilmelidir.

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 3

GÜNEŞİ BEKLERKEN: SİMİTÇİ

Serkan Özarslan yönetmenliğinde vizyona girecek Güneşi Beklerken: Simitçi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Film, hayatını simitçilik yaparak kazanan Zeynel'in 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılması ve akabinde yaşanan olaylar anlatılıyor.

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 4

HAYAT

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un üstlendiği Hayat, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider.

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 5

NEFES: YER EKSİ İKİ

Başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci’nin üstlendiği Nefes: Yer Eksi İki, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen Nefes Yer Eksi İki, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikayeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 6

ARAP KADRİ VE TARZAN

Emre Kavuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor.

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 7

KRAL FİL

Kral Fil, kral olma yolunda türlü zorluklarla mücadele eden bir filin hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (16 Aralık 2023) - 8

DEMON SLAYER: KİMETSU NO YAİBA ORCHESTRA CONCERT MUGEN TRAİN ARC

Serinin ikinci konseri olan Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Orchestra Concert Mugen Train Arc'da, Tokyo Filarmoni Orkestrası sahne alıyor.

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