Haftanın filmleri (2 Haziran 2023)

ÖRÜMCEK-ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNE GEÇİŞ

2018 yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyon filminin devam filmi olan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Spider-Man’in yeni bir ekibinin daha önce karşılaşmadıkları seviyede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.