Haftanın filmleri (20 Ekim 2023)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımı ise ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı Dolunay Katilleri. Cannes Film Festivali'nde gösterilen film 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı. 3 saat 26 dakika uzunluğundaki film, bu yıl Cannes Film Festivali'nde "en uzun süre alkışlanan" film olmuştu.
DOLUNAY KATİLLERİ
Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmi, 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor.
Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı.