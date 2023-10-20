Haftanın filmleri (20 Ekim 2023)

DOLUNAY KATİLLERİ

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmi, 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor.

Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı.