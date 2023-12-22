Haftanın filmleri (22 Aralık 2023)

Orman Çetesi: Dünya Turu (The Jungle Bunch: World Tour)

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek Orman Çetesi: Dünya Turu (The Jungle Bunch: World Tour), büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını konu ediniyor. Orman, gizemli bir düşman tarafından suyla temas ettiğinde patlayan, pembe bir madde ile kaplanmıştır. Bu duruma bir çözüm bulunabilmesi için Orman Çetesi'nden yardım talep edilir. Ormanlarını bu büyük tehlikeden kurtarmak için harekete geçen kahramanlar, Kuzey Kutbu’ndan Uzak Doğu’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.