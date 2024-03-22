Haftanın filmleri (22 Mart 2024)
Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 13 film vizyona girecek.
CESUR BALİNA KATAK
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Cesur Balina Katak (Katak: The Brave Beluga), büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikayesini konu ediniyor. Kanada'daki St. Lawrence Nehri'nin sularında huzur içinde yaşayan genç bir balina olan Katak, hala gri olduğu için arkadaşlarının zorbalığına uğrar. Katak, büyüdüğünü kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için Büyük Kuzey'e tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca ölümcül canavarlarla karşılaşan ve beklenmedik arkadaşlar edinen Katak, bu süreçte cesur olmak için büyük olmaya gerek olmadığını öğrenir.