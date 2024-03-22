Haftanın filmleri (22 Mart 2024)

HÜDDAM 4: AHMER

Hüddam 4: Ahmer, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hayatına odaklanıyor. Uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen bir Erdem ile Gonca, çocuk sahibi olmak için her yolu deneseler de bir türlü sonuç alamazlar. Bu durum üzerine çift, son çare olarak bir hocaya gitmeye karar verir. Cafer adında bir hocadan yardım alan çift, hayallerine kavuşacakları günü beklemeye başlarlar. Onlar ne kadar bebeklerine kavuşmak isteseler de bu çocuğun doğmaması Erdem ve Gonca için daha hayırlı olacaktır.