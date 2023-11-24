Haftanın filmleri (24 Kasım 2023)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 5 film vizyona girecek.
NAPOLYON
Ridley Scott yönetmenliğinde vizyona giren Napolyon (Napoleon), Fransız İhtilâli sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da imparatorluğa kadar yükselen Napolyon’un hayat hikayesini odağına alıyor. Ridley Scott ile Joaquin Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanırken aynı zamanda Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniyor.