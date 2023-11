Haftanın filmleri (24 Kasım 2023)

MAŞA İLE KOCA AYI: SONSUZ EĞLENCE

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence (Masha and the Bear: Twice the Fun), Maşa ile Koca Ayı'nın bir düğünden yılbaşı tatiline uzanan maceralarını konu ediniyor. Uzun yıllardan sonra evinden ilk kez ayrılan ve hedefine ulaşmak için kendisini şehrin sosyal yaşamının merkezine atan Koca Ayı, bir düğün fotoğrafçısı olur ve Maşa da onun asistanlık eder. Maceralarla dolu bu iş hayatı, yeni yıla sayılı günler kala gelen Oniki Ay adlı doğanın büyülü koruyucularıyla karmaşık bir hal alır.