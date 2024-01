Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

ÇIKIŞ YOK

Haftanın aksiyon ve gerilimi bir araya getiren filmlerinden Çıkış Yok (No Way Up), düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.