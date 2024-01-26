Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

RÜYA SENARYO

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kristoffer Borgli’nin üstlendiği Rüya Senaryo (Dream Scenario), Nicolas Cage’i bir komedi filminde sinemaseverlerle buluşturuyor. Evrimsel biyolojiye meraklı ve kendi anonimliğine önem veren bir profesör olan Paul Matthew’ün hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla alt üst olur. Yabancıların fantezilerine ve kabuslarına kayıtsız bir şekilde bakmakta olan profesör, bir gecede ünlü olur ve uzun süredir kendisinden mahrum bırakılan ilgiyi kısa sürede kazanır. Ancak çok geçmeden beklenmedik yıldızlığının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.