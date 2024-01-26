Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta Türkiye'de 10 film izleyiciyle buluşacak. Christopher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Altın Küre ödüllü Oppenheimer filmi, IMAX salonlarında yeniden gösterime girecek.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 1

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI

Yüksel Aksu yönetmenliğinde vizyona girecek Cem Karaca'nın Gözyaşları, gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın yaşamını konu ediniyor. İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan ve Yasemin Yalçın’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla, Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışları gözler önüne seriliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 2

BÜYÜK MACERA 2: SÜRPRİZ MİSAFİR

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir (Big Trip 2: Special Delivery), küçük bir ayı yavrusunu ailesinin yanına götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan ayı ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Akbaba'nın Amerikan başkanlık seçimlerinde Grizzly yavrusunun, rakibine teslim edilmesini sabote etmek için yaptığı şeytani bir planın ardından ayı Mic Mic, tavşan Oscar, genç Panda ve Stork, küçük Grizzly'yi geri getirmek için zeplinle harika bir maceraya atılır.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 3

HAYDİ TUT ELİMİ

Senaristliğini Uğur Güvercin ve Cihan Deniz’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop’un yer aldığı Haydi Tut Elimi, hayallerindeki dans okuluna gidebilmek için zorlu bir maceraya atılan İpek ve Kaan'ın hikayesini konu ediniyor. Dans tutkunu iki genç olan İpek ve Kaan, yurt dışında dans okulunda eğitim alabilmeyi hayal ederler. Bu yüzden seçmelere katılmak isteyen gençlerin, “bir şarkının hikayesini” bulmaları gerekir. Yanlarına arkadaşlarını da alan İpek ve Kaan, “malum şarkının hikayesi” heyecan dolu bir maceraya atılır.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 4

ÇIKIŞ YOK

Haftanın aksiyon ve gerilimi bir araya getiren filmlerinden Çıkış Yok (No Way Up), düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 5

RÜYA SENARYO

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kristoffer Borgli’nin üstlendiği Rüya Senaryo (Dream Scenario), Nicolas Cage’i bir komedi filminde sinemaseverlerle buluşturuyor. Evrimsel biyolojiye meraklı ve kendi anonimliğine önem veren bir profesör olan Paul Matthew’ün hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla alt üst olur. Yabancıların fantezilerine ve kabuslarına kayıtsız bir şekilde bakmakta olan profesör, bir gecede ünlü olur ve uzun süredir kendisinden mahrum bırakılan ilgiyi kısa sürede kazanır. Ancak çok geçmeden beklenmedik yıldızlığının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 6

İNADIYLA ŞAMPİYON

Yönetmen koltuğunda daha önce "Kim Bu Aile?", "Bayi Toplantısı", "Yol Arkadaşım", "Küçük Esnaf" gibi filmleri de yöneten Bedran Güzel’in oturduğu İnadıyla Şampiyon, futbol kulübü Trabzonspor’un şampiyonluk mücadelesini konu ediniyor. Şampiyonluk kutlamalarının perde arkası ve Trabzonspor efsanelerinin yer aldığı belgesel film, devre arası konuşmaları, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öykülerine de ev sahipliği yapıyor.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 7

RUHLAR BÖLGESİ: KARANLIK TARAF

Haftanın korku filmlerinden Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf (From the Shadows), gizemli bir ölümü araştıran tarikat üyelerinin yaşadıklarını konu ediniyor. Gizli Bilgelik Tarikatının kurucusu olan Doktor Joseph Cawl, nedeni anlaşılmayan bir yangında ölür. Doktorun ölümü gizemini korurken, yaşananların sorumlusu olarak görülen beş tarikat üyesi, gerçeklerin ortaya çıkması için paranormal araştırmacı Amara Rowan ile iletişime geçerler. Yapılan araştırma derinleştikçe, olayın doğaüstü varlıklarla ilişkili olduğu ortaya çıkar. Çok geçmeden doğaüstü varlıklar tüm tarikat üyelerini öldürmeye başlar.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 8

KAPTAN BENİM

Matteo Garrone'a Venedik Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" dahil, 12 ödül kazandıran "Kaptan Benim", dünyayı gezip rap yıldızı olma hayali kuran iki gencin Senegal'den Avrupa'ya gitme çabalarını merkezine alıyor.

Garrone ile Massimo Gaudioso'nun senaryosunu birlikte kaleme aldığı yapımda, Seydou Sarr, Moustapha Fall ve Issaka Sawadogo başrol oynadı.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 9

"ŞEYTAN1"

Yerli korku filmi "Şeytan1, bir fotoğrafçının çektiği karelerin arkasındaki karanlık gerçeği  anlatıyor.

Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 10

OPPENHEIMER

Altın Küre ödüllü Oppenheimer, IMAX seçeneğiyle bu hafta yeniden vizyona giriyor.

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