Haftanın filmleri (26 Ocak 2024) Hangi filmler vizyona girdi?
Bu hafta Türkiye'de 10 film izleyiciyle buluşacak. Christopher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Altın Küre ödüllü Oppenheimer filmi, IMAX salonlarında yeniden gösterime girecek.
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI
Yüksel Aksu yönetmenliğinde vizyona girecek Cem Karaca'nın Gözyaşları, gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın yaşamını konu ediniyor. İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan ve Yasemin Yalçın’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla, Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışları gözler önüne seriliyor.