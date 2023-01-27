Haftanın filmleri (27 Ocak 2023)

MASKELİ BALO

Yönetmenliğini Nicolas Bedos'un üstlendiği "Maskeli Balo"da Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos ve Laura Morante rol aldı. Fransız yapımı film, bir kaza sonucu kariyeri sonlanan bir dansçının, Fransız Riviera'sında geçimini sağlayan eski bir sinema yıldızıyla tanışmasının ardından değişen hayatına odaklanıyor.

Filmin dünya prömiyeri, yarışma dışı gösterildiği Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti.