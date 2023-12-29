Haftanın filmleri (29 Aralık 2023)

İçimdeki Şeytan (It Lives Inside)

Haftanın korku filmlerinden İçimdeki Şeytan (It Lives Inside), arkadaşına musallat olan kötü ruhtan kurtulmak için kökleriyle yüzleşmek zorunda olan bir gencin hikayesini anlatıyor. Ailesiyle birlikte bir banliyöde yaşayan Hintli-Amerikalı bir genç olan Sam, okula adapte olma konusunda sorun yaşar. Sam, okula kabul edilmek ve tüm sınıf arkadaşlarının beyaz olduğu bir okula uyum sağlamak için kendi kültürünü ve ailesinin geleneklerini reddeder. Ancak en yakın arkadaşına mitolojik kötü bir ruhun musallat olunca onu nasıl yeneceğini bulmak için kökleriyle yüzleşmek zorunda kalır.