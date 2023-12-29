Haftanın filmleri (29 Aralık 2023)
Türkiye'deki sinema salonlarında 2023 yılının son haftasında 2'si yerli 7 film vizyona girecek.
Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, serisinin dördüncü filminde ekip ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya geliyor. “Yüzyılın icadı” olan dev robot Hayrimatör kötülerin eline geçer ve dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Bu durum üzerine Hayri, Kâmil, Akın, Sevim, Hale ve Mert, Hayrimatör'ü kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.