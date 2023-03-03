Haftanın Filmleri (3 Mart 2023)

FINDIKKIRAN VE SİHİRLİ FLÜT

Haftanın diğer animasyon filmi, Rusya yapımı "Fındıkkıran ve Sihirli Flüt" ise Viktor Glukhushin'in yönetmenliğinde beyazperdeye gelecek.

Lyubov Aksyonova, Prokhor Chekhovskoy, Aleksey Chumakov ile Fedor Fedotov'un seslendirdiği animasyon film, kendisine yapılan büyü sonrası oyuncak asker ile dileği gerçek olan Marie'nin hikayesini anlatıyor.