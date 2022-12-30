Haftanın Filmleri (30 Aralık 2022)

ORMAN

Mohsen Rabiei,’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliği yaptığı yerli korku filmi Orman, Dilara ve Yusuf’un hikâyesi ile başlıyor. Dilara ve Yusuf yaylada olduğunu düşündükleri bir hazineyi bulmayı planlıyor ama arama sırasında Dilara kayboluyor. Kaybolduğu sırada bir cin tarafından bedeni ele geçirilen Dilara, bulunduğunda arkadaşları tarafından hocaya götürülüyor. Hoca başka cinlerin yardımıyla Dilara’yı kurtarmış olsa da cinin yapacağı şeyler henüz bitmemiştir.