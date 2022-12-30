Haftanın Filmleri (30 Aralık 2022)

Mamut Baldemir tarafından yönetmenliği yapılan yerli dram filmi Ali Çevlik, eski bir boks şampiyonu ve antrenör olan Sinan Cevahir’in Bingöl'den bir şampiyon çıkartma macerasını işliyor. Paris'e gitmek üzere olan Sinan, kulüp başkanın aldığı hızlı bir kararla Bingöl’e gidiyor. Kulübün Bingöl şubesinin atıl bir durumda olduğu gören Sinan, buradan bir şampiyon çıkması için Ali Çevlik’i yetiştirmeye başlıyor.
Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ’ın birlikte yaptığı yerli aile komedisi olan Dikkat Köpek Var, emniyetin en gözde ve yükselişteki polislerinden biri olan Murat’ın hikâyesini anlatıyor. Murat, en sıkı dostu olan köpek Bal ile suçluları kovlarken günün birinde ünlü suç lideri Gölge'nin de peşine düşüyor.
Korku filmi tutkunlarının beğenisini kazanacak Lanetli Göl (Monstrous), şiddete meyilli eski kocasından kaçan Laura ve yedi yaşındaki oğlu Cody’nin hikâyesini anlatıyor. Laura, oğlu Cody ile birlikte göl kenarındaki cennet gibi bir çiftlik evine taşınıyor ve yeni bir hayata alışmaya çalışıyor. Ancak anneyi ve oğlu burada korkunç bir dehşet beklemektedir. Çiftlik evinde bedenleri tehdit alında olan Laura ve Cody’nin fiziksel ve zihinsel sağlıkları da zorlanıyor.
Mohsen Rabiei,’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliği yaptığı yerli korku filmi Orman, Dilara ve Yusuf’un hikâyesi ile başlıyor. Dilara ve Yusuf yaylada olduğunu düşündükleri bir hazineyi bulmayı planlıyor ama arama sırasında Dilara kayboluyor. Kaybolduğu sırada bir cin tarafından bedeni ele geçirilen Dilara, bulunduğunda arkadaşları tarafından hocaya götürülüyor. Hoca başka cinlerin yardımıyla Dilara’yı kurtarmış olsa da cinin yapacağı şeyler henüz bitmemiştir.
Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez’in başrolde olduğu ve içerisinde bolca aşk ile aksiyon barındıran komedi filmi Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding), korsan bir grup tarafından düğünleri basılan bir çiftin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Filimde gelin rolünde olan Jennifer Lopez, müstakbel kocası ile birlikte düğününü basan adamlardan kurtulmaya çalışıyor.
Animasyon filmi Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında (Tarsilinha), annesi için inanılmaz bir yolculuğa çıkan sekiz yaşındaki Şeker Kız’ın hikâyesini anlatıyor. Filmde dişi bir tırtıl tarafından Şeker Kız’ın annesinin anılarını çalınıyor. Eğer anılar gece yarısına kadar geri getirilemezse, sonsuza kadar tırtılın anıları olarak kalacaktır. Bu duruma asla müsaade etmek istemeyen Şeker Kız, arkadaşları ile birlikte heyecanlı bir maceraya atılıyor.