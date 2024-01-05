Haftanın filmleri (5 Ocak 2024)

FİLME GEL

Haftanın bir diğer komedi filmli "Filme Gel", en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı anlatıyor. Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Deniz Hamzaoğlu ve Metin Keçeci'nin rol aldığı filmin yönetmenliğini İhsan Taş üstlendi.