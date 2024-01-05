Haftanın filmleri (5 Ocak 2024)
Türkiye'deki sinema salonlarında 2024 yılının ilk vizyon haftasında 5'i yerli 7 film izleyici ile buluşacak.
ATATÜRK 1881 - 1919 (2. FİLM)
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk serisinin ikinci filmi "Atatürk 1881-1919", Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan sürece odaklanıyor.
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Aras Bulut İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik ediyor.