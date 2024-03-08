Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında yönetmenliğini Ali İlhan’ın üstlendiği Emanet, Oscar adayı Geride Kalanlar ve John Cena ve Alison Brie'nin başrollerini paylaştığı Tetikçi yer alıyor.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 1

EMANET

Senaryosunu Haluk Özenç’in yazdığı, yönetmenliğini Ali İlhan’ın üstlendiği Emanet, geçmişi sırlarla dolu olan bir adam ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta, dağılmak üzere olan ailesiyle birlikte onlara ait olmayan bir emaneti korumaya çalışır. Her şeylerini kaybettikleri bu süreçte Orhan ve ailesi, birbirlerini yeniden bulur.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 2

HAYATIMIZ ROMAN

Hayatımız Roman, polislerden kaçarken kendilerini bir Roman mahallesinde bulan Nihat ve Öykü'nün hikayesini konu ediniyor. Peşlerindeki polisten kaçan Öykü ve Nihat’ın yolu bir tesadüf sonucu Roman mahallesine düşer. Suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışan Nihat ve Öykü, bir türlü kimseye kendilerini inandıramazlar. Bu koşuşturma içerisinde Nihat ve Öykü arasında bir yakınlaşma başlar.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 3

GERİDE KALANLAR

Alexander Payne yönetmenliğinde vizyona giren Geride Kalanlar (The Holdovers), Noel zamanı okulda gidecek yeri olmayan öğrencilere nezaret eden bir öğretmenin hikayesini konu ediniyor. Öğretmen Paul Hunham, Noel zamanı okulda kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen zeki Angus'la baş başa kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü, New England'da iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 4

HAYALİ 

Hayali (Imaginary), doğduğu eve geri dönen ve orada beklenmedik durumlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Jessica, yeni kocası Max ve iki kızıyla birlikte eski ebeveynlerinin evinde, büyük şehrin banliyölerinde rahat bir yaşam sürmeyi sabırsızlıkla bekler.

Eve gittiklerinde küçük kızı Alice, bodrumda Jessica'nın eski peluş oyuncak ayısı Chauncey'yi bulur. Oyuncak ayıya tuhaf bir bağlılık geliştiren Alice, çok geçmeden tuhaf davranmaya, hatta tehlikeli şeyler yapmaya başlar. Jessica, kısa süre içerisinde Chauncey'nin oynadığı şeyin bir peluş oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder…

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 5

TETİKÇİ

John Cena, Alison Brie ve Juan Pablo Raba’lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Tetikçi (Freelance), emeklilik hayatından bunalmışken kendisini bir anda büyük bir maceranın içerisinde bulan eski bir askerin hikayesini konu ediniyor. Emekli özel kuvvetler askeri olan Mason’a, bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Ancak onlar röportaj için gittiklerinde ülkede ayaklanma çıkar. Kendilerini bir anda beklenmedik bir durumun içerisinde bulan eski asker, gazeteci ve acımasız ülke lideri, hayatta kalmak için güçlerini birleştirmek zorundadır.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 6

RAHHA

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlker Çavga’nın üstlendiği Rahha, bin yıldır bir büyünün altında kalan bir kral ile kraliçenin üzerindeki bu büyünün kalkmasını konu ediniyor. Ölümünden sonra karısının başka bir kral ile birlikte olmasını istemeyen kral, bu durumun gerçekleşmesini önlemek için define cinlerinin atası ve en tehlikelisi olan Rahha‘ya düğününde eşine hediye ettiği bileziği sunarak bir anlaşma yapar. Bitirme tezi için paranomal bir olayı kaydetmek isteyen bir grup arkadaşsa Afyonkarahisar'da bu bileziği bulunca işler karmaşıklaşır. Öfkelenen Rahha gruba musallat olur.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 7

SÜPER KAHRAMANLAR: SİHİRLİ DÜNYA

Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya (Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away), bilmediği sihirli bir dünyada kaybettiği altın asayı bulmaya çalışn Kwai Boo ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor. Yanlışlıkla boyutlar arası bir evrene giden Kwai Boo, bilmediği bu sihirli dünyada efsanevi Shu'nun altın asasını kaybeder. Bu durum üzerine Kwai Boo ve arkadaşları asayı bulmak için harekete geçer. Ne olursa olsun asayı bulup, ait olduğu müzeye iade etmek için mücadele eden Kwai Boo, asanın gücüyle kendi hazinesini keşfeder.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 8

THE ALBANIAN VIRGIN

Mimoza Azemi, Fatlume Bunjaku ve Kasem Hoxha'nın başrollerini paylaştığı film,  Arnavutluk'ta ailelerinin farklı durumlarına rağmen en yakın arkadaş olan Luana ile Agim'in hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 9

HATIR

Jessica Chastain, Peter Sarsgaard ve Brooke Timber'ın oynadığı  ve Michel Franco'nun yönettiği film, iki karakterin geçmişine uzanan hassas hikayesi ile şekilleniyor.

Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 10

MİNİK FARE VE SEVİMLİ AYININ MACERALARI

Jean-Christophe Roger ve Julien Chheng imzalı animasyon filmi, bir fare ve bir ayının tüm farklılıklarına rağmen keyifli ve macera dolu yolculuklarını anlatıyor.

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