Haftanın filmleri (8 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi?
Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında yönetmenliğini Ali İlhan’ın üstlendiği Emanet, Oscar adayı Geride Kalanlar ve John Cena ve Alison Brie'nin başrollerini paylaştığı Tetikçi yer alıyor.
EMANET
Senaryosunu Haluk Özenç’in yazdığı, yönetmenliğini Ali İlhan’ın üstlendiği Emanet, geçmişi sırlarla dolu olan bir adam ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta, dağılmak üzere olan ailesiyle birlikte onlara ait olmayan bir emaneti korumaya çalışır. Her şeylerini kaybettikleri bu süreçte Orhan ve ailesi, birbirlerini yeniden bulur.