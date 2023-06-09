Haftanın filmleri (9 Haziran 2023)
Bu hafta 2'si yerli, 7 film vizyona giriyor. İşte 9 Haziran'da seyirciyle buluşacak yeni yapımlar...
TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ
Steven Caple Jr’ın yönettiği, başrollerinde Anthony Ramos, Dominique Fishback ve Luna Lauren Velez’in yer aldığı macera, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise Of The Beasts) filminde, dünyada süren Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni bir Transformers türü olan Maximal'ler dahil ediliyor.