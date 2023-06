Haftanın filmleri (9 Haziran 2023)

MIA VE BEN: CENTOPIA'NIN KAHRAMANI

Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı (Mia and Me: The Hero of Centopia) animasyon türündeki bu filmde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sevilen Mia ve Ben adlı çizgi filmin kahramanı Mia, Unicornların fantastik dünyası Centopia’nın kapılarını bambaşka bir macera için aralıyor. Mia ve arkadaşları, kötü niyetli kurbağa Toxor'u yenmek için Centopia Efsaneleri kitabında bahsedilen, sahip olan kişiye sonsuz bir güç kazandıracak üç tane sihirli güç taşını birleştirmek zorundadır.