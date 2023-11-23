Halide Edip’in Prag tablosunun hikayesi belgesele taşındı

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış ile birlikte yerini tespit ettiği tablonun geniş kitlelerin de ziyaretine açılması yönündeki talebinin, Mucha Vakfı tarafından bir sergi vesilesiyle yerine getirildiğini aktarırken, belgeselin ilerleyen dakikalarında sergiye dair duygularını ve vakfın başkanlığını devralmaya hazırlanan 4. nesil Mucha olan Marcus Mucha ile olan ilişkilerini de şu sözlerle ifade ediyor:

"John Mucha, Cumhuriyetimizin 100. yılında Halide Edip Adıvar tablosunun sergilenmesini tekrar düşünmesi yönündeki ricama 'tamam' dedi, ancak vakfı oğlu Marcus Mucha'ya devredeceğini, bu yüzden oğlu ile de görüşmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Marcus Mucha ve çalışma arkadaşlarını bir akşam yemeğinde ağırladık, Mucha ailesine Türk mutfağını tanıtmaya çalıştık ve ricamızı tekrarladık. Bir gün John Mucha beni aradı ve dedi ki, ‘Çekya Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı nedeniyle Çek devleti bizden bir ricada bulundu, dedem Alfons Mucha'nın eserlerinin özel bir sergisini yapacağız ve Çek Senatosu'nda sergilenecek. Sizi de bu sergiye davet etmek istiyorum.’ Tabii ki dedim ve Avrupa Birliği Çek Dönem Başkanlığı'nın başlangıç sergisinin açılışı için senatoya gittiğimde çok duygulandım. Mucha'nın kendi çektiği fotoğraf, kendi yaptığı karakalem çizim ve kendi elleriyle yaptığı yağlı boya Halide Edip Adıvar tablosu ilk defa orada sanat severlerle buluştu ve 6 ay boyunca Çek Senatosu'nda Çek Dönem Başkanlığı boyunca sergilendi. Bu da Mucha ailesinin bize bir jesti olarak bizi çok duygulandırdı."