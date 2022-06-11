Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 11:08 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 11:11

İngiliz şarkıcı Harry Styles ve The Crown dizisindeki Prenses Diana rolüyle övgü toplayan Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'dan ilk görüntüler yayınlandı. 1950'lilerin İngiltere'sinde geçen filmde Styles, eşcinsel olduğunu gizleyen bir polis memurunu canlandırırken, kendisini bir aşk üçgeninin ortasında bulur.

Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı - 1

İngiliz şarkıcı ve oyuncu  ve The Crown dizisindeki Prenses Diana rolüyle yıldızı parlayan Emma Corrin'in romantik drama türündeki yeni filminden ilk görüntüler geldi.

Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı - 2

Bethan Roberts'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda David Dawson, Linus Roache, Rupert Everett ve Gina McKee gibi isimler yer alıyor.

Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı - 3

Film, Tom Burgess, Patrick Hazlewood ve Marion Taylor karakterleri arasındaki aşk üçgenine odaklanıyor.

Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı - 4

EŞCİNSEL POLİS KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

28 yaşındaki Styles,1957 yılında İngiltere'de geçen filmde eşcinsellik karşıtı yasalar nedeniyle cinsel yönelimini gizleyen polis memuru 'Tom Burgess'ı canlandırıyor.

Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı - 5

EKİMDE VİZYONDA

Michael Grandage'ın yönetmenliğini üstlendiği My Policeman'in, 21 Ekim'de ABD'de vizyona girmesi planlanıyor.

Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı - 6

4 Kasım'da Amazon Prime'da yayınlanacak olan My Policeman, yasak aşk, pişmanlık ve kimlik temalarını işliyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER