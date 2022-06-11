Harry Styles ve Emma Corrin'in yeni filmi My Policeman'den ilk görüntüler yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 11:08 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 11:11
İngiliz şarkıcı ve oyuncu Harry Styles ve The Crown dizisindeki Prenses Diana rolüyle yıldızı parlayan Emma Corrin'in romantik drama türündeki yeni filminden ilk görüntüler geldi.
Bethan Roberts'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda David Dawson, Linus Roache, Rupert Everett ve Gina McKee gibi isimler yer alıyor.
Film, Tom Burgess, Patrick Hazlewood ve Marion Taylor karakterleri arasındaki aşk üçgenine odaklanıyor.
28 yaşındaki Styles,1957 yılında İngiltere'de geçen filmde eşcinsellik karşıtı yasalar nedeniyle cinsel yönelimini gizleyen polis memuru 'Tom Burgess'ı canlandırıyor.
Michael Grandage'ın yönetmenliğini üstlendiği My Policeman'in, 21 Ekim'de ABD'de vizyona girmesi planlanıyor.
4 Kasım'da Amazon Prime'da yayınlanacak olan My Policeman, yasak aşk, pişmanlık ve kimlik temalarını işliyor.