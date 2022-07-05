Haziranda en çok dinlenen şarkılar

YABANCILARDA INNA ZİRVEDE

Yabancı şarkılar kategorisinde INNA - Magical Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Haziran’da INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘Drake’’in ‘Honestly Nevermind’ albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.