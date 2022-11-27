Herakleia Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıkarıldı

Kentte yürütülen çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleri ile aşamalar halinde devam ettiğini anlatan Büyüközer, ayrıca Milas'taki İMİ Koleji'nin de 2021 yılından bu yana kazının resmi sponsoru olarak çalışmalara destek verdiğini dile getirdi.