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Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.07.2022 - 16:47 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 16:51

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau şehrindeki Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi'nde, şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarında eşi görülmeyen iki bin yıllık Hun askerine ait saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyer sergileniyor.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 1

’da yer alan Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi'nde, kazı çalışmaları sonucu görülmeyen iki bin yıllık Hun askerine saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyer sergileniyor.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 2

Kazakların ünlü yazarı Abiş Kekilbayev’in ismini taşıyan müze, yaklaşık 57 bin orijinal eseriyle bölgenin kadim tarihine ışık tutuyor.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 3

Müzede, 2014'te Mangistau’daki ‘Altın Kazgan’ kazı bölgesinde keşfedilen 97 Hun dönemi eseri de sergileniyor.

Bunların arasında milattan sonra beşinci yüzyılda Hun askerinin kullandığı saf altın ile gümüş karışımından işlenen eyer ve dizgin dikkati çekiyor.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 4

Yaklaşık iki bin yıllık Hun askerine ait dizgin ve eyeri görmek için müzeye her yıl ülke içi ve dışından yüzlerce ziyaretçi geliyor.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 5

Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi Uzmanı Bakıtcan Kudaybergenulı, yaptığı açıklamada, Hun savaşçısına ait dizginle eyerin müzenin gözde eserleri arasında yer aldığını söyledi.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 6

"AT ÜSTÜNDE YAŞAYAN SAVAŞÇI BİR HALK"

Kudaybergenulı, Hunların at üstünde yaşayan savaşçı bir halk olduğunu belirterek, "O dönem, bir asker öldüğü zaman yanında bindiği at ile defnetme töreni yaygındı. Hun savaşçısına ait bu at dizgini ve eyerinde 5. yüzyılda Hunların geliştirdiği polikrom stilinin kullanıldığını görüyoruz. At dizgininde insan yüzü, at eyerinde ise hayvan resimleri çizilmiş” dedi.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 7

"BU ESERİN EŞİ BENZERİ YOK"

At dizginin saf altın, eyerinin degümüşten yapıldığını belirten Kudaybergenulı, "Hun dönemine ait bu eserin şimdilik eşi benzeri yok” şeklinde konuştu.

Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor - 8

GELENEKSEL AĞAÇ EV DE SERGİLENİYOR

Müzede, ayrıca UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mangistau yöresine ait geleneksel çadır evi de görmek mümkün.

Kudaybergenulı, göçebe kültüründen gelen Kazakların yüzyıllardır yaşadığı geleneksel çadır evlerin Mangistau bölgesinde ağaç evi olarak bilindiğini anlatarak, "Mangistau’da diğer bölgelere göre çadır evlerin ustaları hala var. Bunun için onun orijinal halini koruyabildik" dedi.

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