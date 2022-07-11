Hun askerine ait iki bin yıllık eşyalar Kazakistan'da müzede sergileniyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.07.2022 - 16:47 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 16:51
Kazakistan’da yer alan Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi'nde, kazı çalışmaları sonucu görülmeyen iki bin yıllık Hun askerine saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyer sergileniyor.
Kazakların ünlü yazarı Abiş Kekilbayev’in ismini taşıyan müze, yaklaşık 57 bin orijinal eseriyle bölgenin kadim tarihine ışık tutuyor.
Müzede, 2014'te Mangistau’daki ‘Altın Kazgan’ kazı bölgesinde keşfedilen 97 Hun dönemi eseri de sergileniyor.
Bunların arasında milattan sonra beşinci yüzyılda Hun askerinin kullandığı saf altın ile gümüş karışımından işlenen eyer ve dizgin dikkati çekiyor.
Yaklaşık iki bin yıllık Hun askerine ait dizgin ve eyeri görmek için müzeye her yıl ülke içi ve dışından yüzlerce ziyaretçi geliyor.
Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi Uzmanı Bakıtcan Kudaybergenulı, yaptığı açıklamada, Hun savaşçısına ait dizginle eyerin müzenin gözde eserleri arasında yer aldığını söyledi.
Kudaybergenulı, Hunların at üstünde yaşayan savaşçı bir halk olduğunu belirterek, "O dönem, bir asker öldüğü zaman yanında bindiği at ile defnetme töreni yaygındı. Hun savaşçısına ait bu at dizgini ve eyerinde 5. yüzyılda Hunların geliştirdiği polikrom stilinin kullanıldığını görüyoruz. At dizgininde insan yüzü, at eyerinde ise hayvan resimleri çizilmiş” dedi.
At dizginin saf altın, eyerinin degümüşten yapıldığını belirten Kudaybergenulı, "Hun dönemine ait bu eserin şimdilik eşi benzeri yok” şeklinde konuştu.
Müzede, ayrıca UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mangistau yöresine ait geleneksel çadır evi de görmek mümkün.
Kudaybergenulı, göçebe kültüründen gelen Kazakların yüzyıllardır yaşadığı geleneksel çadır evlerin Mangistau bölgesinde ağaç evi olarak bilindiğini anlatarak, "Mangistau’da diğer bölgelere göre çadır evlerin ustaları hala var. Bunun için onun orijinal halini koruyabildik" dedi.