Hurda metalden 3 metre boyunda 500 kilo ağırlığında geyik heykeli yaptı

Geçen yıl farklı boyutlarda yaklaşık 70 metal heykel ürettiğini ifade eden Tuğrul, şöyle konuştu:

"Eserlerim sergilenip, farklı koleksiyonlarda yerini buldu. 2023 yılını da farklı bir eserle başlamak istedim. Bunun için de geyik figürünü seçtim. 3 metre yüksekliği, 2 metre 84 santimetre enine sahip. Geyik heykelimin ağırlığı 500 kilogramı buldu. Yaklaşık 3 bin geri dönüşüm metal malzemeyle ürettim. Otomobil, mutfak, dikiş makinesi parçalarını kullandım. İnsanların çöp ya da atık malzeme olarak gördüğü ömrünü bitirmiş parçalara geyik heykeliyle adeta ikinci hayatlarını verdim. Heykele Hitit kültüründeki geyik tanrısı Haruva'nın adını koydum."