İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yapım bulunuyor. Oscar'lı oyuncu Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı "Memory" filmi 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Chastain'in hem kırmızı halıda yürüdüğü hem de Hollywood'daki greve destek verdiği anlar festivale damga vurdu.

İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı - 1

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 80. Venedik Film Festivali dün son buldu. Jüri başkanlığını La La Land filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivale geçtiğimiz yıl Tammy Faye'in Gözleri filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Jessica Chastain "Memory" filmiyle katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı - 2

"BANA GELMEMEMİ SÖYLEYEN İNSANLAR OLDU"

46 yaşındaki oyuncu, filmin basın toplantısında Hollywood'daki greve destek verdiğini vurgulayan bir tişört ile katıldı. Oyuncu, "Buraya gelirken biraz endişeliydim. Bana gelmememi söyleyen insanlar oldu" dedi.

İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı - 3

FESTİVALE KATILMALARI YASAK

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

Chastain, SAG- AFTRA'dan geçici bir izin alarak festivale katılabildi.

İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı - 4

AYAKTA ALKIŞLANDI

Michel Franco'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösteriminin ardından 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Yönetmen, Chastain için "Jessica muhtmelen şu an ABD'deki en iyi oyuncu. Dünyadaki en iyi oyuncu demek abartı olmaz bence" dedi.

Yönetmenin son iki filmi New Order (2020) ve Sundown (2021) Venedik Film Festivali'nde gösterilmişti.

İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı - 5

Greve destek verdiği tişörtüyle festivale katılan oyuncu, kırmızı halıda Gucci imzalı gösterişli bir elbise ile boy gösterdi.

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