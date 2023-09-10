İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı

FESTİVALE KATILMALARI YASAK

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

Chastain, SAG- AFTRA'dan geçici bir izin alarak festivale katılabildi.