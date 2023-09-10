İki farklı Jessica Chastain Venedik'te: Filmi ayakta alkışlandı
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yapım bulunuyor. Oscar'lı oyuncu Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı "Memory" filmi 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Chastain'in hem kırmızı halıda yürüdüğü hem de Hollywood'daki greve destek verdiği anlar festivale damga vurdu.
Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 80. Venedik Film Festivali dün son buldu. Jüri başkanlığını La La Land filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivale geçtiğimiz yıl Tammy Faye'in Gözleri filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Jessica Chastain "Memory" filmiyle katıldı.