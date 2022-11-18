İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken, sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.