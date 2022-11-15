İklim aktivistleri Avusturya'daki Gustav Klimt tablosunu hedef aldı

İklim aktivistleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bulunan Leopold Müzesi'ndeki Gustav Klimt'e ait tabloyu hedef aldı.
Klimt’in 'Ölüm ve Yaşam' (1915) tablosunu hedef alan 'Last Generation' adlı grubun üyeleri, ülkedeki fosit yakıt kullanımı protesto etmek için tablonun üzerine siyah yağlı bir sıvı döktü.
Leopold Müzesi, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
Geçtiğimiz ay Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı grubun iki üyesi, Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.