İlk alfabeyle yazılan tarihin en eski cümlesi çözüldü

Arkeologlar daha önce Lachish'te eski alfabenin parçalanmış kanıtlarını bulmuşlardı, ancak bunlar duvarlara ve nesnelere mürekkeple kazınmış veya yazılmış iki veya üç kelimeden fazla değildi.

Araştırmayı yöneten Kudüs İbrani Üniversitesi'nden arkeolog Yosef Garfinkel, "Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümledir" dedi. "Suriye'de Ugarit'te Kenanlılar var ama bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlar" dedi.

"Bu yazıt çok insani" diye konuşan Garfinkel,

"Tarağınız var ve tarakta saç ve sakaldaki bitleri yok etme dileğiniz yazıyor. Bugün spreylerimiz, modern ilaçlarımız ve zehirlerimiz var. Geçmişte bunlar yoktu" şeklinde konuştu.