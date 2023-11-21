İnşaat işçisi doğa fotoğrafçısı: Beni öğretim üyesi zannediyorlar

"ISPARTA TABİATI, BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN"

"İnşaat işi ile uğraşıyorum. Mantolama, izolasyon ve iç boya işi yapıyorum" diyen Süleyman Erdeğer, "Hobi olarak hafta sonları fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafta da kelebek çekmek, uzmanlık alanım. Kelebekler, güzel bölgelerin, güzel bitkilerin olduğu yerlerde dolaştığı için bizi hep güzel yerlere götürüyor. O açıdan Isparta tabiatı, bitki çeşitliliği açısından çok zengindir. Çok zengin olduğu için kelebekler de haliyle fazla yaşıyor" dedi.

"Dışarıdan gelen arkadaşlarımız oluyor. Hep beraber arazi yapıyoruz" diyen Erdeğer, "Türkiye'de sadece Isparta'da yaşayan Dedegöl mavisi kelebeği var. Dışarından gelen arkadaşlar, bu kelebeği çekmeye geliyor. Biz de bu arkadaşlara kelebeğin fotoğraflarını çektiriyoruz. Isparta'da kelebek fotoğrafı çeken kişi sayısı, bir elin parmağını geçmez. Aktif olarak sürekli gezdiğimiz 5 arkadaşımız var" şeklinde konuştu.