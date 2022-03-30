Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı

Haberler - Anadolu Ajansı | 30.03.2022 - 14:02

- Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2022", Yılın Fotoğrafı ödülünü Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı. Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından, Tsakalidis'in "Evia'da Bir Kadın" eseri ödüle değer görüldü. 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 1

"Yılın Fotoğrafı- Tekil Haber" kategorisinde birincilik ödülünü "Evia’da bir Kadın" başlıklı fotoğrafıyla Bloomberg foto muhabiri Konstantinos Tsakalidis kazandı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 2

Tekil haber kategorisinde Getty Images Foto Muhabiri Drew Angerer, ABD kongre binası baskınını belgeleyen eseriyle ikinciliğe hak kazandı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 3

AFP Foto Muhabiri Paul Ratje, Teksas sınırında geçişleri engellenen mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 4

"Seri Haber" kategorisinde birinciliğe "Afganistan’ın Düşüşü" başlıklı fotoğrafları ile Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam layık görüldü.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 5

"Seri Haber" kategorisinde ikincilik ödülünü, "Myanmar’ın Bahar Devrimi" başlıklı fotoğraf serisi ile The New York Times foto muhabiri aldı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 6

"Seri Haber" kategorisinde üçüncülüğe "ABD Kongre Ayaklanması" başlıklı fotoğrafları ile Mark Peterson layık görüldü.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 7

"Tekil Spor" kategorisinde birincilik ödülünü "Formula 1 İtalya Grand Prix"i başlıklı fotoğrafı ile AFP foto muhabiri Andrej Isakovic kazandı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 8

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde birincilik ödülünü "Kapımıza Dayanan Kuraklık" başlıklı fotoğrafı ile Mehmet Aslan kazandı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 9

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde ikincilik ödülünü ''Dinmeyen Acı'' başlıklı fotoğrafı ile Mizan News Agency foto muhabiri Mehdi Mohebipour kazandı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 10

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde üçüncülük ödülünü "Büyükayı" başlıklı fotoğrafı ile Peter Mather kazandı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 11

"Canon Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödülüne ''Samiler 'Biz Tundra’da Yaşardık” başlıklı fotoğrafları ile Natalya Saprunova layık görüldü.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 12

"Seri Portre" birincilik ödülünü "En Güçlü Bağ" başlıklı fotoğrafları ile Sergei Stroitelev aldı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 13

İşte kazanan fotoğraf sanatçılarının diğer kareleri...

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 14
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 15
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 16
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 17
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 18
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 19
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 20
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 21
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 22
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 23
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 24

"Seri Haber" kategorisinde ikincilik ödülünü, "Myanmar’ın Bahar Devrimi" başlıklı fotoğraf serisi ile The New York Times foto muhabiri aldı.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 25
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 26
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 27

"Canon Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödülüne ''Samiler 'Biz Tundra’da Yaşardık” başlıklı fotoğrafları ile Natalya Saprunova layık görüldü.

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 28
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 29
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 30
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 31
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 32
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 33
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 34
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 35
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 36
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 37
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 38
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 39
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 40
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 41
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 42
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 43
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 44
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 45
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 46
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 47
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 48
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 49
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 50
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 51
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 52
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 53
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 54
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 55
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 56
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 57
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 58
Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - 59

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