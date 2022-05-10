Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi

Haberler - Anadolu Ajansı | 10.05.2022 - 10:38 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 11:34

Uluslararası fotoğraf yarışması 'Istanbul Photo Awards'ta dereceye giren iki fotoğraf karesi Pulitzer komitesince ödüle layık görüldü. 2022 Pulitzer Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinin kazananları, pandemiye dair çarpıcı görüntüler paylaştı.

Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi - 1

Istanbul Photo Awards'ın mart ayında yapılan jüri değerlendirmesinde ödül alan foto muhabiri Marcus Yam'ın çektiği 'Afganistan’ın Düşüşü' ve Drew Angerer'in '6 Ocak Kongre Baskını' fotoğrafları ABD'de açıklanan Pulitzer ödüllerinde 'En iyi flaş haber fotoğrafı' (Breaking News Photography) kategorisine seçildi.

PULITZER'IN LİSTESİNE GİRDİ

Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen ve 1917'den bu yana medya alanında ödül dağıtan Pulitzer, Breaking News Photography dalında Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam'ın ve Drew Angerer'in fotoğraflarını en iyi kareler olarak değerlendirdi.

Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi - 2

Marcus Yam, Pulitzer'den ödül aldığı Afganistan fotoğraflarıyla AA’nın düzenlediği Istanbul Photo Awards'ta 'Seri Haber' kategorisinde birincilik, Getty Images ekibinde Pulitzer'i alan Drew Angerer de ABD Kongresi'ndeki baskını belgeleyen fotoğrafıyla AA'nın yarışmasında 'Tekil Haber' kategorisinde ikincilik ödülünü almıştı.

Marcus Yam ayrıca 'Istanbul Photo Awards 2018' yarışmasında da Californaia'daki orman yangınlarıyla ilgili Seri Doğa ve Çevre kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi - 3

PULIZTER'DE FOTOĞRAF KATEGORİSİNİN KAZANANLARI

Hintli fotoğrafçı Danish Siddiqui, Ganj Nehri'ne girmeden önce maske takan Hintli bir adamı resmetti.

Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi - 4

Fotoğrafçı Amit Dave, Hindistan'da pandemi döneminde ateşi ölçülen bir kadının resmini çekti.

Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi - 5

Hintli fotoğrafçı Adnan Abidi, Covid-19 nedeniyle bir aile üyesini kaybeden insanların birbirine sarılma anını yakaladı.

Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi - 6

Sanna Irshad Mattoo, sağlık görevlisinin yerel halka aşı yapma anını resmetti.

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