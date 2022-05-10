Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi

Istanbul Photo Awards'ın mart ayında yapılan jüri değerlendirmesinde ödül alan foto muhabiri Marcus Yam'ın çektiği 'Afganistan’ın Düşüşü' ve Drew Angerer'in '6 Ocak Kongre Baskını' fotoğrafları ABD'de açıklanan Pulitzer ödüllerinde 'En iyi flaş haber fotoğrafı' (Breaking News Photography) kategorisine seçildi.

PULITZER'IN LİSTESİNE GİRDİ

Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen ve 1917'den bu yana medya alanında ödül dağıtan Pulitzer, Breaking News Photography dalında Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam'ın ve Drew Angerer'in fotoğraflarını en iyi kareler olarak değerlendirdi.