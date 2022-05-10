Istanbul Photo Awards'ta ödül alan iki fotoğraf, Pulitzer'in listesine girdi

Haberler - Anadolu Ajansı | 10.05.2022 - 10:38 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 11:34
Istanbul Photo Awards'ın mart ayında yapılan jüri değerlendirmesinde ödül alan foto muhabiri Marcus Yam'ın çektiği 'Afganistan’ın Düşüşü' ve Drew Angerer'in '6 Ocak Kongre Baskını' fotoğrafları ABD'de açıklanan Pulitzer ödüllerinde 'En iyi flaş haber fotoğrafı' (Breaking News Photography) kategorisine seçildi.
Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen ve 1917'den bu yana medya alanında ödül dağıtan Pulitzer, Breaking News Photography dalında Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam'ın ve Drew Angerer'in fotoğraflarını en iyi kareler olarak değerlendirdi.
Marcus Yam, Pulitzer'den ödül aldığı Afganistan fotoğraflarıyla AA’nın düzenlediği Istanbul Photo Awards'ta 'Seri Haber' kategorisinde birincilik, Getty Images ekibinde Pulitzer'i alan Drew Angerer de ABD Kongresi'ndeki baskını belgeleyen fotoğrafıyla AA'nın yarışmasında 'Tekil Haber' kategorisinde ikincilik ödülünü almıştı.
Marcus Yam ayrıca 'Istanbul Photo Awards 2018' yarışmasında da Californaia'daki orman yangınlarıyla ilgili Seri Doğa ve Çevre kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.
Hintli fotoğrafçı Danish Siddiqui, Ganj Nehri'ne girmeden önce maske takan Hintli bir adamı resmetti.
Fotoğrafçı Amit Dave, Hindistan'da pandemi döneminde ateşi ölçülen bir kadının resmini çekti.
Sanna Irshad Mattoo, sağlık görevlisinin yerel halka aşı yapma anını resmetti.