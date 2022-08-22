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İstanbul'da Nick Cave fırtınası

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı | 22.08.2022 - 11:53

İKSV ev sahipliğinde Parkorman'da sahneye çıkan Nick Cave ile The Bad Seeds grubu, hayranlarından tam not aldı. Sahnede söyleyeceği şarkılara ve hikayelerine ilişkin bilgiler veren Avustralyalı şarkıcı, zaman zaman sahne önündeki hayranlarının ellerine dokundu, uzatılan kağıt ve eşyaları imzaladı.

İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 1

Avustralyalı rock grubu Nick Cave & The Bad Seeds, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Parkorman'da sahneye çıkan müzik grubuna, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 2

64 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave, şarkılarını hayranları için seslendirdiğini belirterek, "Teşekkürler İstanbul, sizi seviyorum İstanbul" dedi.

İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 3

Cave, 2018'deki İstanbul Caz Festivali kapsamında da konser verdiğini, geçen zamanın 4 yıl olmasına rağmen kendisine 2 yıl gibi geldiğini söyledi.

İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 4

Söyleyeceği şarkılara ve hikayelerine ilişkin bilgiler veren şarkıcı, zaman zaman sahne önündeki hayranlarının ellerine dokundu, uzatılan kağıt ve eşyaları imzaladı.

İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 5

Grup, Avrupa turnesi kapsamında gerçekleştirilen konserde, "Get Ready for Love", "There She Goes, My Beautiful World", "From Her to Eternity", "O Children", "Jubilee Street", "Bright Horses", "I Need You" ve "The Mercy Seat"in de arasında bulunduğu şarkıları seslendirdi.

İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 6
İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 7
İstanbul'da Nick Cave fırtınası - 8

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