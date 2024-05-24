İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti!
Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümünün 40. yılı dolayısıyla Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. 12 binden fazla müzikseverle buluşan Scorpions, İstanbul'daki ikinci konseri için 25 Mayıs Cumartesi gecesi yeniden aynı sahnede olacak.
Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions, önceki gece Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkılarıyla ve STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta sekiz yıl aradan sonra hayranlarıyla buluştu.