İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti!

Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümünün 40. yılı dolayısıyla Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. 12 binden fazla müzikseverle buluşan Scorpions, İstanbul'daki ikinci konseri için 25 Mayıs Cumartesi gecesi yeniden aynı sahnede olacak.

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 1

Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions, önceki gece Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkılarıyla ve STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta sekiz yıl aradan sonra hayranlarıyla buluştu.

N-LIFE HABERLERİ

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 2

Scorpions, efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamındaki konsere 'Coming Home' ile başladı.

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 3

TÜRKÇE SELAMLADI

Satışa çıkar çıkmaz biletleri tükenen konserde "Teşekkürler, nasılsınız?" diyerek Türkçe hayranlarını selamlayan grubun solisti Klaus Meine "Bunca yıl aradan sonra sizlerle burada İstanbul'da sizinle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Bu gece efsanevi albümümüz 'Love at First Sting'in 40. yılını birlikte kutlayacağız" dedi.

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 4

Meine, "Bu albümdeki şarkıların çoğunu uzun kariyerimiz boyunca bir çok kez çokça çaldık" diyerek birbiri ardına hitleri sıraladı.

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 5

Nesiller boyunca dinlenmiş, dillere pelesenk olmuş efsanevi şarkıları çalan Alman gruba, sıra "Send me An Angel "ve ''Wind of Change" gibi klasikleşmiş şarkılara gelince alanı dolduran yediden yetmişe binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti.

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 6

12 bin kişilik mekanı dolduran izleyicilerin yoğun alkışlarıyla sahneye geri dönen Scorpions, 'Still Loving You' ve 'Rock You Like A Hurricane' ile konseri tamamladı.

İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti! - 7

İKİNCİ KONSER CUMARTESİ AKŞAMI

Scorpions İstanbul'daki ikinci konser için 25 Mayıs Cumartesi gecesi yeniden aynı sahnede olacak.

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