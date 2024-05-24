İstanbul'da Scorpions rüzgarı esti!

Nesiller boyunca dinlenmiş, dillere pelesenk olmuş efsanevi şarkıları çalan Alman gruba, sıra "Send me An Angel "ve ''Wind of Change" gibi klasikleşmiş şarkılara gelince alanı dolduran yediden yetmişe binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti.