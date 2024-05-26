Efsane grup İstanbul'da: Scorpions'ın gitaristi NTV'ye konuştu
Rock müziğin efsane grubu Scorpions 8 yıl aranın ardından İstanbul'da ikinci konserlerini verdi. İlk kez perşembe akşamı hayranlarıyla buluşan grup üyeleri yoğun ilgi nedeniyle konser programlarına ikinci bir konser eklemişti. Star TV medya sponsorluğunda Maçka Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan Scorpions'ın gitaristi Matthias Jabs, ikinci konser öncesi NTV'ye konuştu. (Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera: Burak Sevinç)
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