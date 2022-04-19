İtalya’da Ferzan Özpetek'e övgü dolu manşet

Haberler | 19.04.2022 - 10:09
İtalya'da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 2001 yılında gişe rekoru kıran 'Cahil Periler' (Le fate ignoranti) filmini Disney İtalya kanalı için 8 bölümlük dizi olarak yeniden çekti.
İtalyan oyuncuların yanı sıra Burak Deniz ile Serra Yılmaz’ın rol aldığı dizi, geçen hafta yayınlanmaya başladı. Filmdeki ‘Massimo’yu İtalyan oyuncu Luca Argentero'nun, Antonia’yı ise Cristiana Capotondi'nin canlandırdığı diziye İtalyan seyircisi yoğun ilgi gösterdi.
İtalya’nın en önemli gazetelerinden La Repubblica da dizinin başarısını manşetine taşıdı. Gazete 'Cahil Periler'de, Ferzan Özpetek’in senaryoya sadık kalarak, filmin orijinalinden karakterler üzerinde yeniden yorumlamasını muhteşem olarak yorumladı. Gazete ayrıca, “Ferzan Özpetek büyülü dokunuşuyla perileri bu kez de beyaz cama taşıdı” diye yazdı.
Övgü dolu ifadeler arasında, “2001 yılının en çok izlenen sinema filmi olan Cahil Periler'i yeni bir heyecanla çeken Ferzan Özpetek, böylelikle dizi dünyasına da muhteşem bir giriş yaptı” sözü de yer aldı.
Başrollerini Luca Argentero ile Cristiana Capotondi’nin üstlendiği dizinin çekimleri Roma ve İstanbul’da yapıldı. “Aşkın, ailenin ve arkadaşlığın bütünleşmesinden doğan yeni anlamların öyküsü” olarak tanımlanan Cahil Periler'de, Burak Deniz, Serra Yılmaz’ın yeğeni olan Asaf adında bir fotoğrafçıyı canlandırıyor.
Ferzan Özpetek filmografisinin başarılı filmlerinden biri olan Cahil Periler, yurt dışında bir hayli sükse yapıp büyük bir gişe hasılatı elde etmişti. Film, gösterime girdiği 2001 yılında 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.