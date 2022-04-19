İtalya’da Ferzan Özpetek'e övgü dolu manşet

"PERİLER’E FERZAN’IN BÜYÜLÜ DOKUNUŞU"

İtalya’nın en önemli gazetelerinden La Repubblica da dizinin başarısını manşetine taşıdı. Gazete 'Cahil Periler'de, Ferzan Özpetek’in senaryoya sadık kalarak, filmin orijinalinden karakterler üzerinde yeniden yorumlamasını muhteşem olarak yorumladı. Gazete ayrıca, “Ferzan Özpetek büyülü dokunuşuyla perileri bu kez de beyaz cama taşıdı” diye yazdı.